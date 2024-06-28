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Гордеев Александр Гордеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гордеев
Имя
Александр
Отчество
Гордеев
Дата исполнения приговора
19 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
Источник
Скан
Оригинальная запись
46200. ГОРДѢЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ГОРДѢевъ. К. Петергоф. у., Медушск. в., д. Клясиной, 38 л.; — СПБ. Ст. М. С. 39 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Мая 905.

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