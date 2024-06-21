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Тимофеев Петр Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимофеев
Имя
Петр
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
Источник
Скан
Оригинальная запись
139913. ТИМОФЕЕВЪ, ПЕТРЪ ТИМОФЕЕВЪ. К. Ядрин. у., Шуматовск. в., д. Чербая, 32 л.; — З. Н. 1 уч. Курмышск. у., 154 М., тюр. 8 м. Исп. 16 Окт. 909.

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