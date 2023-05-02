Дальский-Савченко Георгий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дальский-Савченко
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2403. ДАЛЬСКИЙ-САВЧЕНКО (он же БЕККЕР-КУТЦ) ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 34 л., г. Ленинграда. Ленинградск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 22/ХІ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.