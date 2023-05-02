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Юдин Григорий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юдин
Имя
Григорий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
02 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 374
Источник
Скан
Оригинальная запись
13810. Юдин Григорий Степанович, 21 г., Валдайск. у., Крестецк. в., д. Кресни. Н. С. Деж. кам. г. Ленинграда. Ст. ст. 95, 180 п. "б", лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 2 дек. 926.

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