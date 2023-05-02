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Кондратьев Николай Самойлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кондратьев
Имя
Николай
Отчество
Самойлович
Дата исполнения приговора
22 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6370. КОНДРАТЬЕВ НИКОЛАЙ САМОЙЛОВИЧ, 43 л., Мелекесск. у., Больше-Кандаловск. в. и с., Н. С. 6 уч. Мелекесск. у., Ст. ст. 144а, 180 п. «б», лиш. св. 1 г., Исп. 22 июня 923.

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