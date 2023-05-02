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Хорошилов Алексей Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хорошилов
Имя
Алексей
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
01 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 327
Источник
Скан
Оригинальная запись
11336. ХОРОШИЛОВ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ, 38 л., Новосильск. у., Залегощинск. в., д. Вокзальные Выселки. Орловск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 1/ХІІ—26.

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