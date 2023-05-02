Гуржиев Филипп Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гуржиев
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14435. ГУРЖИЕВ, ФИЛИПП ТРОФИМОВИЧ, 20 л. Гр. Миргородск. у., Поповск. в.; — Н. С. 7 уч. Ростовск. (н/Д. ) окр. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 10 окт. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.