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— Николай Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Имя
Николай
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
14 февраль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
129401. АЛЕКСѢЕВЪ, НИКОЛАЙ (безъ фам.). Цех. г. Москвы, 19 л.; — М. С. Бутырск. уч. г. Москвы 14 Февр. 909, 5 п. 170, 170¹ и 172 М. (покуш.) и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. Москов. О. С. отъ 23 Іюня 909 г. (169 М.—тюр. 3 м.), тюр. 4 м. Сей приг. поглощенъ приг. Полков. С. 5 Гренадерск. Кіевск. полка отъ 23 Іюля 909 г.

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