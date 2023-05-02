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Осман-Оглы Сеит-Ибрам-Сеит

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осман-Оглы
Имя
Сеит-Ибрам-Сеит
Дата исполнения приговора
__ январь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 330
Источник
Скан
Оригинальная запись
28519. ОСМАНЪ-ОГЛЫ, СЕИТЪ-ИБРАМЪ-СЕИТЪ. Ряд. изъ к. Симферопольск. у., Дуванкойск. в., д. Кичикашлава, 22 л., рд. въ г. Бахчисарѣ; — Г. С. 1 уч. г. Симферополя, 3 п. 170 М. и Воин. У., один. воен. тюр. 1 м. и 2 м. Исп. въ Янв. 908.

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