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Романов Антон Адрианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романов
Имя
Антон
Отчество
Адрианович
Дата исполнения приговора
31 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8307. РОМАНОВ АНТОН АДРИАНОВИЧ, 34 л., Козловск. у., Ново-Гаритовск. в. и с. Н. С. 9 уч. Козловск., у Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 1 м. Исп. 31 янв. 923.

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