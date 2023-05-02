Кокурин Федор Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кокурин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15901. КОКУРИН, ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 34 л. Гр. Нижегородск. у., Каменск. в., д. Гари; — Н. С. 2 уч. г. Нижнего-Новгорода. Кража, лиш. св. 1 г. условно. | 914 112935 1643 У. | 900 52540 169 М. | 909 9883 169 М. | 906 30978 169 М. | 908 19516 1655 У. и 169 М. | 902 81239 1655 У.
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