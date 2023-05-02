Власов Иван
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Власов
- Имя
- Иван
- Дата исполнения приговора
- 16 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13851. ВЛАСОВ, ИВАН, 60 л. Гр. Глазовск. у., Пышкетск. в., д. Роматинской; — Н. С. 14 уч. Глазовск. у. Кумышковар., лиш. св. 5 л., с конф. имущ., по амн. нак. замен. пр. р. 1 г. Исп. 16 дек. 920.
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