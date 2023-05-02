Беззабара Корней Федосеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беззабара
- Имя
- Корней
- Отчество
- Федосеев
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45170. БЕЗЗАБАРА, КОРНѢЙ ФЕДОСѢЕВЪ. К. Гадячск. у., Капустянск. в., 2 Капустянскаго общ., 28 л.; — Симферопольск. О. С., 114, 9 и 1 ч. 1631 У., арест. отд. 3 г. Исп. 18 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.