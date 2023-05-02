Курек Франц Янович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Курек
- Имя
- Франц
- Отчество
- Янович
- Дата исполнения приговора
- __ декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7659. КУРЕК ФРАНЦ ЯНОВИЧ, 36 л., Рд. в г. Кракове. Семипалатинск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. 5 м. 18 д. Осужд. в декабре 923.
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