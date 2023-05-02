Чмутов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧмутов Иван Александрович

Чмутов Иван Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чмутов
Имя
Иван
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 355
Источник
Скан
Оригинальная запись
12324. ЧМУТОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 35 л., Курганск. окр., д. Плотникова. Н. С. 16 р. Курганск. окр. Ст. ст. 176, 180а, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 13/ХІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close