Бабошин Павел Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабошин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 21 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129729. БАбОШИНЪ, ПАВЕЛЪ АЛЕксандровъ. К. Вологодск. у., Хрѣновск. в., д. Ананьина, 19 л.; — Вологод. О. С. 6 Окт. 909, 170 М., тюр. 4 м. Исп. 21 Окт. 909. | 909 61798 169 М.
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