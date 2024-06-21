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Бабошин Павел Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабошин
Имя
Павел
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
129729. БАбОШИНЪ, ПАВЕЛЪ АЛЕксандровъ. К. Вологодск. у., Хрѣновск. в., д. Ананьина, 19 л.; — Вологод. О. С. 6 Окт. 909, 170 М., тюр. 4 м. Исп. 21 Окт. 909. | 909 61798 169 М.

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