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Кульчановский Семен Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кульчановский
Имя
Семен
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
10 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
7580. КУЛЬЧАНОВСКИЙ СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ, 17 л., Старобельск. у., Александровск. в., с. 2-е Ровенское. Н. С. 2 уч. Валуйск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 10 июля 923.

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