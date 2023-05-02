Будзинский Дмитрий Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Будзинский
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36130. БУДЗИНСКІЙ, ДМИТРІЙ МИХАЙловъ. К. Бѣлгорайск. у., гм. и д. Княжполь, 40 л.; — Люблинск. О. С., 134, 135, 152, 2 п. 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., по сов. св приг., напеч. въ 908 г. № 120795 и сего С. отъ 16 Дек. 908 г., арест. отд. 3 г. и 3 м. Исп. 10 Февр. 909. счит. ср. съ 15 Янв. 908. | 905 85956 1657 У. | 91 134212 1655 У. | 902 85551 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 50330. | 900 87368 1655 У. | 91 1262 170 М. | 95 86089 1655 У. | 88 85822 1647 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.