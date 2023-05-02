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Апсит Елена Яковлевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Апсит
Имя
Елена
Отчество
Яковлевна
Дата исполнения приговора
17 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
194. Апсит Елена Яковлевна, 22 л., рд. в Лифляндск. г., Вольмарск. у., Пуптельск. в. Н. С. 21 отд. г. Ленинграда. Ст. 85 а, лиш. св. 6мес. П. в. з. с. 17/ІІІ—26.

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