Апсит Елена Яковлевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Апсит
- Имя
- Елена
- Отчество
- Яковлевна
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 194. Апсит Елена Яковлевна, 22 л., рд. в Лифляндск. г., Вольмарск. у., Пуптельск. в. Н. С. 21 отд. г. Ленинграда. Ст. 85 а, лиш. св. 6мес. П. в. з. с. 17/ІІІ—26.
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