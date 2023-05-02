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Герасимчик Логин Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герасимчик
Имя
Логин
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
13 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
46027. ГЕРАСИМЧИКЪ, ЛОГИНЪ ПАВловъ. К. Игумен. у., Погорѣльск. в., м. Лапичей, 60 л., рд. т. же у. и в., въ д. Малой Гравкѣ; — Игумен. У. С., 169 и 171 М., тюр. 1½ м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 13 Іюня 905.

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