Герасимчик Логин Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герасимчик
- Имя
- Логин
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46027. ГЕРАСИМЧИКЪ, ЛОГИНЪ ПАВловъ. К. Игумен. у., Погорѣльск. в., м. Лапичей, 60 л., рд. т. же у. и в., въ д. Малой Гравкѣ; — Игумен. У. С., 169 и 171 М., тюр. 1½ м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 13 Іюня 905.
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