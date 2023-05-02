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Гречанов Федор Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гречанов
Имя
Федор
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
09 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
1821. Гречанов Федор Кузьмич, 30 л., Херсонск. г., г. Николаева. Ленинградск. Г. С. Ст. ст. 2 ч. 114, 116, лиш. св. 7 л. П. в. з. с. 9/ѴІІІ—26.

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