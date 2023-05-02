Яченас Осип Томашев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яченас
- Имя
- Осип
- Отчество
- Томашев
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 295
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37260. ЯЧЕНАСЪ, ОСИПЪ ТОМАШЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Вилкомір. у., Жмуйдецк. в., 28 л., рд. т. же у., въ д. Диргайни; — Ковен. О. С. (въ 4 р.), 133, 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 902 г. № 71900, арест. отд. 3 г. и 8 м. Исп. 19 Марта 905. | 900 116259 1655 У. | 96 7659 169 М. | 97 33594 169 М.
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