Александров Александр Борисович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Александр
- Отчество
- Борисович
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 376. Александров (он же Уважаев, Сирижинский, Федоров, Седов, Смирнов, Зверев, Лавров, Иванов) Александр Борисович, 21 г., г. Орла. Ленинградск. Г. С. Ст. ст. 1 ч. 76, 180 п. "б", 2 ч. 184, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 29 ноября 926.
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