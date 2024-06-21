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Целибеев Иван Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Целибеев
Имя
Иван
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
08 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 444
Источник
Скан
Оригинальная запись
141034. ЦѢЛИБЕЕВЪ, ИВАНЪ АНДРЕЕВЪ. К. Княгининск. у., Талайковск. в., с. Шпилева, 19 л.; — М. С. 6 уч. г. Н.-Новгорода 8 Сент. 909, 169, 170¹ и 2 п. 171 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Сент. 909.

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