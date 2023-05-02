Назаров Ефим Ульянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Назаров
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Ульянович
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27063. НАЗАРОВ, ЕФИМ УЛЬЯНОВИЧ, 46 л. Гр. Юхновск. у., Знаменск. в., д. Батала; — Н. С. Александровск. уч. г. Москвы. Саботаж, лиш. св. 2 г., из них 1 г. и 6 м. условно. Исп. 28 апр. 920.
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