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Робчик Вульф Меерович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Робчик
Имя
Вульф
Отчество
Меерович
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8239. РОБЧИК ВУЛЬФ МЕЕРОВИЧ, 18 л., г. Могилева. Гомельск. Губсуд. Ст. 86 ч. 2, лиш. св. 9 м. и пор. пр. 1 г. Исп. 18 окт. 923.

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