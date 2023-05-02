Тихомиров Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тихомиров
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 404
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139970. ТИХОМІРОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Ивановъ. К. Вязников. у., Холуйск. в., д. Михалей, 16 л.; — Москов. С. П. 23 Сент. 909, 53, 2 ч. 121, 6 п. 1 ч. 129 и 2 ч. 132 Уг. У., подъ отвѣтств. надз. родит. Исп. 24 Окт. 909.
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