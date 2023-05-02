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Балашев Василий Захарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балашев
Имя
Василий
Отчество
Захарович
Дата исполнения приговора
23 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
362. Балашев Василий Захарович, 25 л., Клинск. у., Круговск. в., д. Воловниково. Н. С. Сокольничск. р. г. Москвы. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 23/І—26.

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