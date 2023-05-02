Райский Александр Мокеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Райский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Мокеев
- Дата исполнения приговора
- __ июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 281
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98053. РАЙСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ МОкѣевъ, 29 л. К. Ефремов. у., в. и с. Сергіева; — М. С. Амазарск. ж. д. уч., 27 Мая 911, 2 п. 1112 Акц. У., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 20 Апр. 911 г. (528 и 529 Уг. Ул., тюр. 3 м.), тюр. 4 м. Исп. въ Іюнѣ 911.
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