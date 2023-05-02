Иевлев Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИевлев Иван Семенович

Иевлев Иван Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иевлев
Имя
Иван
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
26 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3746. ИЕВЛЕВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ, 30 л., г. Шлиссельбурга. Н. С. 15 отд. б. г. Петрограда. Ст. ст. 88, 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 26/І—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close