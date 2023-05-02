Тржаска Ян Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тржаска
- Имя
- Ян
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 468
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154629. ТРЖАСКА, ЯНЪ ВИКЕНТЬЕВЪ. Лиш. пр. сое. изъ к. Варшав. у., гм. Хелеповъ, 19 л., рд. т. же у., гм. Чисте, въ д. Воля; — Ломжинск. О. С. К Окт. 909, 114, 134, 135, 140, 13, 9 и 3 ч. 309 У., по слож. сь нак. по приг. Варшав. Воен. С. отъ 12 Іюля 908 г. (Св. Воен. пост. смерти. казнь замѣн. каторж. раб. 18 л.) каторж. раб. 15 л. и 9 м. Исп. 20 Нояб. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.