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Гуртиков Леонтий Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гуртиков
Имя
Леонтий
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
13 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
46358. ГУРТИКОВЪ, ЛЕОНТІЙ ВАСИЛЬевъ. К. Михайловск. у., Попадьинск. в., с. Добрыхъ Пчелъ, 17 л.; — СПБ. О. С. (въ 3 р.), 140, 152 и 1 ч. 1655 У., тюр. 1 г. Исп. 13 Мая 905. | 904 31743 170 М.

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