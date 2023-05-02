Гуртиков Леонтий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гуртиков
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46358. ГУРТИКОВЪ, ЛЕОНТІЙ ВАСИЛЬевъ. К. Михайловск. у., Попадьинск. в., с. Добрыхъ Пчелъ, 17 л.; — СПБ. О. С. (въ 3 р.), 140, 152 и 1 ч. 1655 У., тюр. 1 г. Исп. 13 Мая 905. | 904 31743 170 М.
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