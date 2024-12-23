Архипкин Василий Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архипкин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 70860. АРХИПКИНЪ, ВАСИЛІЙ КОНстантиновъ. К. Бузулукск. у., Патровск. в., с. Гавриловки, 31 г.; — Самарск. О. С., 1 ч. 269¹ У., по сов. съ приг. М. С. 3 уч. Уральск. у., отъ 23 Дек. 906 г., съ лиш. пр. тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 6 Іюня 907.
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