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Гельжинис Осип Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гельжинис
Имя
Осип
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
29 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
37056. ГЕЛЬЖИНИСЪ, ОСИПЪ АНТОновъ. К. Тельшев. у., Бернатовск. в., д. Шарокъ, 39 л.; — Тельшев. У. С., 16 и 169 М., по сов. съ приг. сего У. С. отъ 9 Апр. 908 г. (за кражу тюр. 8 м.), тюр. 1 г. Исп. 29 Мая 909. | 900 31725 169 М.

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