Пантелеев Егор Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пантелеев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 533
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14964. ПАНТЕЛѢЕВЪ, ЕГОРЪ ПЕТРОВЪ. К. Петергоф. у., Медушинск. в., с. Средней-Рудицы, 27 л., рд. въ г. Кронштадтѣ; — СПБ. О. С., 152, 2 ч. 1655 и 1663 У. и 172 М., арест. отд. 1½ г. Исп. 20 Нояб. 908. | 906 50763 1655 У. | 902 34194 1643 У. | 905 6650 1701 М. | 901 36818 172 М.
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