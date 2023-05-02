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Грязин Ефим Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грязин
Имя
Ефим
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3514. ГРЯЗИН ЕФИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, 26 л., Сернурск. к., Ирмучашск. в., д. Помяш’ялы. Н. С. 3 уч. Сернурск. к. Ст. 149, лиш. св. 1 г. Исп. 1окт. 923.

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