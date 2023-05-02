Акинис Иван Августинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акинис
- Имя
- Иван
- Отчество
- Августинов
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129356. АКИНИсЪ, ИВАНЪ августиновъ. Мщ. Малятск. в. и м., Виленск. у., 22 л.; — Ковенск. О. С. 16 Іюля 909, 134, 135 и 1465 У., тюр. 4 м. Исп. 17 Окт. 909.
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