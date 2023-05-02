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Тарасова Клавдия Максимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тарасова
Имя
Клавдия
Отчество
Максимовна
Дата исполнения приговора
23 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
9015. ТАРАСОВА КЛАВДИЯ МАКСИМОВНА, 17 л., Звенигородск. у., д. Тимофеево. Н. С. 10 уч. Сокольническ. р. г. Москвы. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. 23/ІІІ—26.

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