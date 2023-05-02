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Глущенко Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глущенко
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
04 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
1916. ГЛУЩЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ, 24 л., Мариинск. у., Алчедтск. в. и с. Томск. Губсуд. Ст. Ст. 180 п. «в», 189, лиш. ов. 2 г. 7 д. П. в. з. с. 4/І—24.

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