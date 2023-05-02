Рудина Мария
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рудина
- Имя
- Мария
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8379. РУДИНА МАРИЯ, 28 л., Глазовск. у., Юской в, д. Тумна. Н. С. 1 уч. г. ВяткН. Ст. 180-а, лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 16 марта 923.
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