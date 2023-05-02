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Бзегежев Исхак Харитонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бзегежев
Имя
Исхак
Отчество
Харитонович
Дата исполнения приговора
20 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 56
Источник
Скан
Оригинальная запись
1996. Бзегежев Исхак Харитонович, 25 л., Адыгейск. авт. обл., Хакуринохабльск. окр., аула Уляп. Н. С. 4 уч. Адыгейск. авт. обл. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 20 мар. 926.

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