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Морозов Филипп Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозов
Имя
Филипп
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
26917. МОРОЗОВ, ФИЛИПП СЕМЕНОВИЧ, 25 л. Гр. Борисоглебск. у., Борисо-Пригородн. в., сл. Станичной; — Н. С. 2 уч. Ворисоглебск. у. Взяточнич., лиш. св. 3 г. Исп. 7 окт. 920.

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