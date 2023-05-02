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Генералов Петр Дементьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Генералов
Имя
Петр
Отчество
Дементьевич
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
1385. Генералов Петр Дементьевич, 26 л., Скопинск. у., Побединск. в., с. Ермолова. Рязанск. Г. С. Ст. 2ч. 183, лиш. св. Зг. П. в. з. с. 9/ІХ—26.

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