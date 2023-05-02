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Демидов Мартын Демидов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демидов
Имя
Мартын
Отчество
Демидов
Дата исполнения приговора
15 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
46430. ДЕМИДОВЪ, МАРТЫНЪ ДЕМИдовъ. К. Могилев. г. и у., Тетеринск. в., д. Улужья, 28 л.; — З. Н. 2 уч. Могилев. у., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 15 Мая 905.

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