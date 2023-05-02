Сесекин Григорий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сесекин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 310
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10603. СЕСЕКИН ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, 23 л., б Екатеринбургкс. г. и у., Каслинск. в. и завода. Н. С. 6 уч. б. Екатеринбургск. у. Ст. 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 26/ІІІ—24.
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