Рудзинский Осип Томашев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудзинский Осип Томашев

Рудзинский Осип Томашев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рудзинский
Имя
Осип
Отчество
Томашев
Дата исполнения приговора
25 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 286
Источник
Скан
Оригинальная запись
98193. РУДЗИНсКіЙ, ОСИПЪ ТОМАшевъ, 57 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Илонск. у., гм. Сохоцинъ, д. Колозомбъ, рд. т. же у., гм. Сарново, въ д. Гумово; — Плоцк. О. С., 11 Мая 911, 152, 1653 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 25 Іюня 911. | 908 24655 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 58302. | 902 16800 172 М. | 93 107311 1655 У. | 900 105200 1655 У. | 89 88957 1655 У. | 97 95183 1655 У. | 87 15697 1647 У. | 95 103259 1655 У. | 86 26034 172 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.