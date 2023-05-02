Антонов Григорий Евстафьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Евстафьев
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129559. Антоновъ, Григорій евстаФьевъ. Мщ. г. Славянска, Изюмск. у., 11 л.; — У. Чл. О. С. по Изюмск. у. 29 Сент. 909, 11 и 170¹ М., подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 21 Сент. 909.
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