Парамонов Алексей Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Парамонов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7456. ПАРАМОНОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 49 л. Нижегородск. у., Алистеевск. в, с. Лукина Нижегородск. Губсуд. Ст. Ст. 105, 180, лиш. св. 5 л. Исп. 21 июня 923.
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