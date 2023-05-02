Антонов Василий Рейнов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Рейнов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129558. Антоновъ, Василій рейновъ (онъ же Рейнъ). К. Везенберг. у., Петровск. в., д. Удріаса, 33 л., рд. въ г. Нарвѣ, Ямбург. у.; — Везенб.-Вейсенштейнск. М. С. 3 уч. 23 Окт. 909, 170¹ М., тюр. 6 м. и 1 н. Исп. 23 Окт. 909.
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