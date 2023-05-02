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Антонов Василий Рейнов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонов
Имя
Василий
Отчество
Рейнов
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
129558. Антоновъ, Василій рейновъ (онъ же Рейнъ). К. Везенберг. у., Петровск. в., д. Удріаса, 33 л., рд. въ г. Нарвѣ, Ямбург. у.; — Везенб.-Вейсенштейнск. М. С. 3 уч. 23 Окт. 909, 170¹ М., тюр. 6 м. и 1 н. Исп. 23 Окт. 909.

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