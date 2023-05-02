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Ахмедов Сеиль

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахмедов
Имя
Сеиль
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
266. Ахмедов Сеиль, 18 л., Кара-Калпакск. обл., Турткульск окр., Шаб-Базск. в. Кара-Калпакск. Облсуд. Ст. 1 ч. 91, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20/ІХ—26.

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